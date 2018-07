Frankfurt/Main (dpa) - Belastet durch negative Vorgaben der Wall Street und aus Asien hat der deutsche Aktienmarkt an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der Dax sank im frühen Handel um weitere 0,56 Prozent auf 5952 Punkte, nachdem er am Montag bereits 1,19 Prozent seiner jüngsten Kursrally abgeben musste.

Der MDax verlor 0,60 Prozent auf 8975 Punkte und für den TecDax ging es um 0,56 Prozent nach unten auf 695 Punkte. Während die Politik zuletzt mit den Führungswechseln in Griechenland und Italien Hoffnung auf nachhaltige Reformen in den hoch verschuldeten Staaten gemacht hatte, schob sich bereits am Montag der Anleihemarkt mit neuerlichen Warnsignalen in den Vordergrund. Marktstratege Stan Shamu von IG Markets kommentierte, steigende Renditen für Staatspapiere in der Eurozone hätten die Befürchtungen wieder verschärft, dass die Schuldenkrise nicht in den Griff zu bekommen sei.

Finanztitel reagierten mit weiteren Verlusten auf die anhaltende Unsicherheit. Besonders deutlich fielen diese bei Papieren der Deutschen Bank aus, die mit minus 1,90 Prozent auf 28,095 Euro absackten. Die Finanzkrise holt den Branchenprimus ein: Das Frankfurter Institut zahlt in einem Vergleich in den USA 145 Millionen Dollar (106 Mio Euro), um Streitigkeiten wegen der Pleite von fünf großen Genossenschaftsbanken beizulegen.

Im MDax rutschten Papiere von Kabel Deutschland nach Zahlen um 2,42 Prozent auf 41,130 Euro ab. Deutschlands größter Kabelnetzbetreiber hat im zweiten Quartal dank gestiegener Abonnentenzahlen und einer geringeren Zinslast zwar mehr umgesetzt und verdient. Für das Gesamtjahr konkretisierte das Unternehmen das Umsatzziel aber nach unten.