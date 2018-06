Bayreuth (SID) - Die Entscheidung über ein Engagement von NBA-Topscorer Kevin Durant beim Basketball-Bundesligisten BBC Bayreuth steht offenbar unmittelbar bevor. "Nach meinem Kenntnisstand entscheidet sich Durant im Verlauf des Dienstags oder spätestens am Mittwoch. Wir sind weiter im Rennen, aber einige stellen sich das sehr leicht vor", sagte Bayreuths Geschäftsführer Manfred Schöttner gegenüber dem Internetportal spox.com: "Unser Angebot liegt auf dem Tisch, aber die große Unbekannte ist die Versicherungssumme." Auch der israelische Spitzenklub Maccabi Tel Aviv und der spanische Erstligist Valencia sollen mit dem Star der Oklahoma City Thunder in Verhandlungen stehen.

Schöttner beschrieb die beiden letzten Tage als "medialen Ausnahmezustand". "Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Überblick verloren habe. Es gab Anfragen aus der ganzen Welt, natürlich aus den USA, aber auch aus China oder sogar Kolumbien. Die letzten 48 Stunden verliefen außerhalb der Normalität", sagte Schöttner.

Durch den Arbeitskampf in der NBA sind einige der Superstars derzeit auf der Suche nach Vereinen, bei denen sie spielen können, bis die Saison in der besten Liga der Welt möglicherweise doch noch startet. Alle Spiele im November wurden allerdings bereits abgesagt. Am Montag waren Verhandlungsgespräche zum wiederholten Male gescheitert.