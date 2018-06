Hamburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft zum Abschluss des Länderspieljahres 2011 heute in Hamburg auf den Erzrivalen Niederlande. Joachim Löw hat für sein 75. Länderspiel als Bundestrainer eine offensiv ausgerichtete DFB-Elf angekündigt, in der Mesut Özil als Spielgestalter vorgesehen ist. Im Vergleich zum 3:3 beim Testspiel in der Ukraine wird Manuel Neuer wieder im Tor stehen. Löw sprach von einer «großen Herausforderung» gegen den WM-Zweiten Holland, der auch für die Europameisterschaft im kommenden Jahr als einer der größten Titelkonkurrenten gilt.

