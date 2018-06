Hamburg (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem überragenden Auftritt ihren Titelanspruch bei der Fußball-EM 2012 untermauert. Im 75. Länderspiel unter der Regie von Bundestrainer Joachim Löw dominierte die Nationalelf den Erzrivalen und EM-Mitfavoriten Niederlande beim 3:0 in Hamburg in allen Belangen. Beim ersten Heimsieg gegen den Erzrivalen seit 25 Jahren schwangen sich vor 51 500 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena Mesut Özil, Thomas Müller und Miroslav Klose zum «magischen Dreieck» auf.

