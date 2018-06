New York/Berlin (dpa) - Apple hat in den USA seinen Internet-Musikdienst iTunes Match gestartet, mit dem sich Songs online speichern und abspielen lassen. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Diensten wie etwa dem von Amazon muss man dabei die Musik-Kollektion nicht erst langwierig hochladen.

Die Software greift bei dem Abgleich automatisch auf die Millionen Titel zurück, die zum Angebot von Apples iTunes-Shop gehören. Dafür erweiterte Apple speziell seine Verträge mit der Musikindustrie.

Wann der Dienst auch außerhalb der USA verfügbar sein könnte, bleibt offen. In Deutschland teilte die Verwertungsgesellschaft Gema am Dienstag auf Anfrage mit, dass Apple noch keine Gespräche über neue Lizenzen aufgenommen habe. In den USA kostet iTunes Match 25 Dollar im Jahr. Ursprünglich wollte Apple den Dienst bis Ende Oktober starten, er wurde jetzt aber erst am Montagabend verfügbar.

Apple zu iTunes Match