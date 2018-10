Hamburg (dpa) - Das deutsche Karriere-Netzwerk Xing hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn deutlich verbessert. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 16,56 Millionen Euro zu. Der Gewinn stieg um 23,2 Prozent auf knapp 2,6 Millionen Euro, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Bei Xing können Nutzer Profile mit beruflichem Schwerpunkt erstellen, die bei der Suche nach einem neuen Job helfen oder von Personaldienstleistern erfasst werden können. Den Großteil seiner Umsätze macht Xing mit den Zahlungen sogenannter Premium-Mitglieder, die für eine monatliche Abo-Gebühr zusätzliche Funktionen bekommen. Aus dieser Quelle kamen zuletzt 70 Prozent der Einnahmen. Im vergangenen Quartal stieg die Zahl zahlender Nutzer um 10 000 auf rund 780 000.

Xing-Chef Stefan Groß-Selbeck arbeitet daran, das Gewicht anderer Geschäftsmodelle wie Dienstleistungen für die Personalsuche auszubauen. Zukünftig würden mehr neue Umsätze aus diesen Bereichen kommen, sagte Groß-Selbeck der Nachrichtenagentur dpa.

Xing konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum und das soll laut Groß-Selbeck in den nächsten Jahren auch so bleiben. Von den zuletzt 11,4 Millionen Mitgliedern kamen 5,1 Millionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier stieg die Mitgliederzahl in den vergangenen drei Monaten um gut 200 000.

