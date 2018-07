Berlin (dpa) - In Berlin ist möglicherweise ein Brandsatz von Rechtsextremisten entdeckt worden. Ein Hausmeister fand am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einer Tiefgarageneinfahrt einen Behälter mit Flüssigkeit, neben dem Zettel mit rechtsextremen Parolen lagen.

Ob es sich um einen nicht gezündeten Brandsatz handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Vermutlich sei in dem Behälter aber brennbare Flüssigkeit, sagte eine Sprecherin.

Spezialisten sollen den Fund nun untersuchen. Die Zufahrt zu der Tiefgarage befindet sich neben dem bekannten Café Keese. Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise, dass sich in den benachbarten Gebäuden eine Institution oder politische Einrichtung befindet, die Ziel eines rechtsextremistischen Anschlags sein könnte.