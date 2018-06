Athen (dpa) - Ein Jugendlicher ist in Griechenland mit einem Schwert auf einen Lehrer losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Der 18-Jährige griff in dem Gymnasium einer Athener Vorstadt auch eine Aufsicht an. Die Opfer sind außer Lebensgefahr. Andere Schüler überwältigten den Täter. Die Polizei nahm ihn fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

