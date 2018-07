Berlin (dpa) - Schockierend und erschütternd hat Außenminister Guido Westerwelle das Ausmaß der Neonazi-Mordserie in Deutschland genannt. Er wolle ein Zeichen dafür setzen, dass Ausländerfeindlichkeit und Extremismus in Deutschland keinen Platz haben, sagte Westerwelle bei einem Besuch der Türkischen Gemeinde in Berlin. Man dürfe nicht zur Tagesordnung übergehen. Alle Hintergründe der Taten müssten aufgeklärt werden.

