Los Angeles (dpa) - Angelina Jolie (36) probiert eine neue Künstleragentur aus, die Wert auf unabhängige Filme und Charakterrollen legt. Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete, hat sich der Star bei der Agentur IFA Talent eingeschrieben, die auch Ryan Gosling unter Vertrag hat.

2006 war sie von der Star-Agentur Creative Artists (CAA) abgesprungen. In den vergangenen Jahren stand die sechsfache Mutter vor allem für teure Hollywoodproduktionen vor der Kamera, darunter als «Salt»-Agentin, als Lara Croft in «Tomb Raider» und an der Seite von Johnny Depp in dem romantischen Thriller «The Tourist» unter der Regie von Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck.

Zuletzt trat die Lebensgefährtin von Brad Pitt hinter die Kamera. In Kürze bringt sie den Kriegs- und Liebesfilm «In the Land of Blood and Honey» als Regie-Debüt in die US-Kinos. Auch das Drehbuch dafür hatte sie selbst geschrieben. Der Film spielt in der Zeit des bosnischen Bürgerkrieges (1992-1995). Ihren bisher einzigen Oscar hatte sich Jolie mit einer Nebenrolle in dem Psychodrama «Durchgeknallt» (1999) geholt.

«Hollywood Reporterr»-Bericht