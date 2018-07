Haftbefehl gegen Helfer von Neonazi-Terrorgruppe

Karlsruhe (dpa) - Gegen den mutmaßlichen Helfer der Neonazi-Gruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» ist Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erlassen worden. Der 37-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft mit. Die Terrorgruppe wird für die Mordserie an mehreren Ausländern und einer Heilbronner Polizistin sowie weitere Anschläge verantwortlich gemacht. Der Mann war gestern festgenommen worden. Gegen die 36-jährige Beate Zschäpe, die die Terrorgruppe mitgegründet haben soll, war gestern Haftbefehl erlassen worden.

Friedrich hat Bedenken zu möglichem NPD-Verbotsverfahren

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat zu einem zweiten NPD-Verbotsverfahren Bedenken geäußert. Gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bedeute das ein Abschalten der Quellen, sagte Friedrich in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel will angesichts der Mordserie durch Neonazis an Migranten die Erfolgsaussichten für ein neues Verbotsverfahren prüfen lassen. Eine Arbeitsgruppe der Länder und des Bundes soll ausloten, ob ein Verbotsantrag sinnvoll ist und juristisch Aussichten auf Erfolg hat.

CDU-Parteitag endet - Schulpolitik und NPD-Verbot

Leipzig (dpa) - Mit einer Debatte zur umstrittenen Neuausrichtung der Schulpolitik endet heute der CDU-Bundesparteitag in Leipzig. Zum Abschluss sollen die Delegierten über einen Leitantrag mit dem Titel «Bildungsrepublik Deutschland» abstimmen. Er sieht die Ausrichtung auf ein zweigliedriges System aus Gymnasium und einer neuen sogenannten Oberschule vor.

FDP-Politiker: CDU beim Mindestlohn auf vernünftigem Weg

Berlin (dpa) - Die FDP bewertet den CDU-Parteitagsbeschluss zu einem differenzierten Mindestlohn positiv. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Martin Lindner, sagte im SWR, das gehe in eine vernünftige Richtung, über die man sich unterhalten kann. Die CDU bekannte sich auf ihrem Parteitag in Leipzig am Montag zu Mindestlöhnen, lehnte aber politische Vorgaben zur Höhe ab. Das Niveau müsse von Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt werden. Die FDP hatte auf ihrem Parteitag vor einem allgemeinen flächendeckenden Mindestlohn gewarnt.

Papademos zuversichtlich bei Bewältigung der Schuldenkrise

Athen (dpa) - Der neue griechische Premier Lucas Papademos zeigt sich zuversichtlich, dass Athen mit Hilfe seiner Partner aus der Krise herauskommt. Griechenland stehe am Scheideweg - es stehe vor der Wahl, in der Eurozone zu bleiben oder sie zu verlassen, sagte Papademos im Parlament. Damit das Land in der Eurozone bleibe, werde Athen alle Verpflichtungen erfüllen. Der Verbleib im Euro sei die einzige Wahl. Das Ziel der Regierung sei zunächst, die sechste Tranche der Finanzhilfe in Höhe von acht Milliarden Euro zu bekommen.

Erstmals nach dem Attentat: Abgeordnete Giffords gibt TV-Interview

Washington (dpa) - Zehn Monate nach einem überlebten Kopfschuss hat die US-Abgeordnete Gabrielle Giffords ihr erstes Fernsehinterview gegeben. Sie habe sich «ziemlich gut» von dem Mordanschlag im Januar erholt, sagte die 41-Jährige dem TV-Sender ABC. Ausschnitte des Interviews zeigen eine lächelnde und muntere Frau, die sich gemeinsam mit ihrem Mann den Fragen der Reporterin stellte. Das Sprechen fällt ihr dabei aber sichtlich schwer. Im Januar hatte ein Geistesgestörter der Abgeordneten in Tucson aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Sechs Menschen kamen bei dem Attentat vor einem Supermarkt ums Leben.