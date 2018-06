Grippaler Infekt: Ohne Schürrle gegen Niederlande

Hamburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel-Klassiker am (heutigen) Dienstagabend in Hamburg gegen die Niederlande ohne André Schürrle auskommen. Der 21 Jahre alte Leverkusener fällt wegen eines grippalen Infektes aus. «Hey Leute, ich kann leider nicht spielen», teilte Schürrle persönlich über den Internet-Dienst Twitter mit. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte kurz darauf den Ausfall des Offensivspielers.

DFB-Mannschaft droht am 2. Dezember schweres EM-Los

Hamburg (dpa) - Nach dem letzten Länderspiel des Jahres gegen die Niederlande steht für Joachim Löw noch ein wichtiger Termin an. Am Abend des 2. Dezember erfährt der Bundestrainer bei der Auslosung in Kiew, mit welchen Gruppengegnern es die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft vom 8. Juni bis 1. Juli 2012 in Polen und der Ukraine zu tun bekommt. Da Deutschland kein gesetzter Gruppenkopf ist, droht eine schwere Gruppe - etwa mit Titelverteidiger Spanien, Schweden und Frankreich.

Tennis-WM: Federer und Nadal in einer Gruppe

London (dpa) - Titelverteidiger Roger Federer trifft bei der Tennis-WM in London (20. bis 27. November) in seiner Gruppe auf den Spanier Rafael Nadal, geht dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic aber zunächst aus dem Weg. Neben Federer und Nadal spielen in der B-Gruppe von Sonntag an auch der Franzose Jo-Wilfried Tsonga und der US-Amerikaner Mardy Fish. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in London. In der Gruppe A trifft Djokovic auf den Spanier David Ferrer, den Briten Andy Murray und Tomas Berdych aus Tschechien.

Juventus Turin fordert 444 Millionen Euro Schadenersatz

Rom (dpa) - Juventus Turin fordert wegen seiner Verurteilung im Liga-Manipulationsskandal von 2006 vom italienischen Fußballverband (FIGC) Schadenersatz in Höhe von rund 444 Millionen Euro. Außerdem wolle der italienische Fußball-Rekordmeister am Dienstag beim Präfekten in Rom die Ablösung des FIGC-Präsidenten Giancarlo Abete durch einen kommissarischen Leiter beantragen, berichtete die «Gazzetta dello Sport». Juve glaubt, 2006 zu Unrecht zum Zwangsabstieg in die zweite Liga verurteilt worden zu sein.

Prozessauftakt: Angeklagter Kocer schweigt

Berlin (dpa) - Beim Prozessauftakt vor dem Berliner Landgericht im Fall Guido Kocer und acht Komplizen hat der Fußballprofi vom Zweitligisten Erzgebirge Aue am Dienstag noch geschwiegen. Den Angeklagten wird bandenmäßiger Raub vorgeworfen. Kocer ließ über seinen Verteidiger Nicolas Becker mitteilen, sich erst am 1. Dezember, dem nächsten Verhandlungstag, äußern zu wollen. Die Verhandlung vor der Strafkammer 539 unter Vorsitz von Richter Uwe Nötzel stieß auf eine reges öffentliches Interesse. Handball: Schwere Lose für Leverkusen und Frankfurt

Wien (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen von Bayer Leverkusen und des FHC Frankfurt/Oder stehen im Achtelfinale des EHF-Cups vor schweren Aufgaben. Leverkusen trifft in der Runde des letzten 16 auf den russischen Club Astrach. Astrachan und muss zudem das entscheidende Rückspiel auswärts austragen. Frankfurt reist nach Dänemark zu KIF Vejen, hat im Rückspiel aber das Heimpublikum als Unterstützung. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Spieltermine sind der 4./5. und 11./12. Februar 2012.

Tennis-Verband dementiert Umzugsgerüchte

Hamburg (dpa) - Die Verantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) haben Gerüchte um einen angeblichen Umzug der Verbandszentrale von Hamburg nach Frankfurt/Main ins Reich der Fabel verwiesen. «Das ist absoluter Blödsinn. Wir sind hier gewachsen in Hamburg», sagte der neue hauptamtliche Geschäftsführer Stephan Brune am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. «Das ist Quatsch», sagte der neue DTB-Chef Karl-Georg Altenburg mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Der 48 Jahre alte Bank-Manager war am Sonntag zum Nachfolger von Georg von Waldenfels gekürt worden.

Lange Pause für ManUnited-Profi Michael Owen

Manchester (dpa) - Für Michael Owen vom englischen Meister Manchester United ist das Fußball-Jahr höchstwahrscheinlich beendet. Wegen einer Oberschenkelverletzung werde der Angreifer mindestens bis Weihnachten ausfallen, teilte der Premier-League-Club am späten Montagabend auf seiner Homepage mit. Der 31-jährige Owen hatte sich die Verletzung am 2. November im Champions-League-Spiel gegen den rumänischen Meister Otelul Galati (2:0) zugezogen.

Schwimmen: Catania verzichtet auf Kurzbahn-WM 2014

Berlin/Catania (dpa) - Der Weltschwimmverband FINA muss sich einen neuen Ausrichter für die Kurzbahn-WM 2014 suchen. Catania auf Sizilien gab die Titelkämpfe an die FINA zurück, teilte der italienische Schwimmverband am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Die Region Sizilien habe die zugesicherten Finanzmittel nicht garantieren können, hieß es zur Begründung. Der Verband hatte sich 2010 überhaupt erst auf Initiative der Region beworben.

DEG verpflichtet Lynn Loyns

Düsseldorf (dpa) - Die DEG Metro Stars haben für die laufende Saison in der Deutschen Eishockey Liga DEL den Kanadier Lynn Loyns verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, erhält der 30 Jahre alte Stürmer einen Kontrakt bis zum Saisonende. Loyns stand von 2006 bis 2010 bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag und spielte zuletzt in Österreich beim Villacher SV.