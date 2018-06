New York (dpa) - In den USA geht die Polizei gegen die Camps der «Occupy»-Bewegung vor. In New York begann sie nach Berichten der «New York Times» und der «New York Post» in der Nacht damit, das Lager im Zuccotti-Park in der Nähe der Wall Street zu räumen. Die Bewegung «Occupy Wall Street» hatte im September in New York ihren Ausgang genommen und sich auf andere Städte ausgeweitet. Auch in Frankfurt/Main und Berlin gibt es am Rande des Banken- und Regierungsviertels Zeltdörfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.