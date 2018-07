Köln (SID) - Die deutschen Volleyball-Frauen kämpfen beim World Cup in Japan weiter um ihr großes Ziel Olympia. Als Vierter der Tabelle kann die DVV-Auswahl noch aus eigener Kraft eines der drei Tickets zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in London lösen, muss dafür aber noch hohe Hürden überwinden. Heute kommt es ab 7.00 Uhr zum Duell mit Tabellenführer Italien, zum Abschluss warten am Donnerstag Gastgeber Japan sowie China am Freitag.

Die Füchse Berlin wollen in der Champions League der Handballer wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Nach der ersten Niederlage in der Königsklasse gegen Atletico Madrid vor rund drei Wochen empfangen die Füchse heute um 19.15 Uhr der ungarische Meister MKB Veszprem. Mit einem Sieg können die Berliner Platz zwei in der Gruppe B erobern.

In der Handball-Bundesliga kann Spitzenreiter THW Kiel seinen Startrekord mit einem Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar auf 26:0 Punkte ausbauen. Anwurf der Partie ist um 20.15 Uhr. Zeitgleich gastiert der SC Magdeburg bei MT Melsungen.