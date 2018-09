London (SID) - Beim Saisonfinale der ATP-Tour kommt es bereits in der Gruppenphase zum Duell der dominierenden Spieler der vergangenen Jahre. Der spanische Weltranglistenzweite Rafael Nadal trifft in London (20. bis 27. November) auf seinen Schweizer Rivalen Roger Federer. Ebenfalls in der Gruppe B schlagen Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) und Mardy Fish (USA) auf.

Die Nummer eins der Tennis-Welt, Novak Djokovic aus Serbien, geht angeschlagen mit einer Schulterverletzung ins Turnier der besten acht Spieler des Jahres. Djokovic, der in dieser Saison drei der vier Grand-Slam-Turniere für sich entschieden hat, trifft auf Lokalmatador Andy Murray, David Ferrer (Spanien) und Tomas Berdych (Tschechien).

Im Doppel treffen die US-Open-Sieger Philipp Petzschner (Bayreuth) und Jürgen Melzer (Österreich) in der Gruppe A auf Bob und Mike Bryan (USA), Mahesh Bhupathi/Leander Paes (Indien) und Robert Lindstedt/Horia Tecau (Schweden/Rumänien).