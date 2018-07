Berlin (dpa) - Sabine Lisicki ist nach ihrem tollen Tennis-Jahr für das «Comeback des Jahres» geehrt worden. Dies teilte die Spielerinnen-Organisation WTA mit.

Lisicki gewann 2011 zwei Turniere (Birmingham, Dallas) und erreichte in Wimbledon das Halbfinale, in der Weltrangliste kletterte die Berlinerin binnen weniger Monate von Rang 218 auf Platz 15 zum Jahresende. In der vergangenen Saison hatte Lisicki wegen einer Operation am Sprunggelenk monatelang aussetzen müssen. Nun ehrte die WTA die 22-Jährige dafür, dass sie sich zurückgekämpft hat.

Als Spielerin des Jahres wurde die Weltranglisten-Zweite Petra Kvitova aus Tschechien ausgezeichnet. Die 21-Jährige triumphierte 2011 in Wimbledon und beim WTA-Finale in Istanbul, zuletzt gewann die Linkshänderin mit dem tschechischen Team den Fed Cup.

