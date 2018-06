Dadaab (dpa) - Im größten Flüchtlingslager der Welt ist die Cholera ausgebrochen. In dem Lager in Dadaab in Kenia halten sich etwa eine halbe Million somalische Flüchtlinge auf. Die Lage hat sich unter anderem durch heftige Regenfälle verschlechtert. Bisher gab es 60 Cholera-Fälle. Ein Flüchtling ist schon gestorben. Die Krankheit ist vermutlich durch Neuankömmlinge eingeschleppt worden. Sie wird über verschmutztes Wasser übertragen.

