Braunschweig (dpa) - In der Debatte um die Sanierung des maroden Atommülllagers Asse wirft SPD-Chef Sigmar Gabriel den Umweltministerien im Bund und in Niedersachsen Verzögerungstaktik vor. Er habe den Verdacht, dass hinter dem zögerlichen Genehmigungsverfahren, für das die Umweltministerien verantwortlich sind, ein Plan stecke: Die Sanierung so lange zu verschleppen, bis die Standsicherheit des Bergwerks nicht mehr gegeben ist, sagte Gabriel der «Braunschweiger Zeitung». In der Schachtanlage im Landkreis Wolfenbüttel lagern rund 126 000 Atommüllfässer.

