Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwochmorgen trotz der anhaltenden Sorgen um die Schuldenkrise in Europa seine frühen Verluste wettgemacht. Der Leitindex stieg zuletzt um 0,36 Prozent auf 5954 Punkte und profitierte damit von den sinkenden Renditen italienischer Staatsanleihen.

An den vorangegangenen zwei Handelstagen hatten noch die Sorgen um die europäischen Anleihemärkte den Aktienmarkt unter Druck gesetzt. Der MDax mittelgroßer Werte legte um 0,26 Prozent vor auf 8921 Punkte und der Technologieindex TecDax verbesserte sich um 0,67 Prozent auf 690 Punkte.

Händlern zufolge wird die politische Entwicklung in Italien derzeit positiv aufgenommen, nachdem der designierte neue Regierungschef Mario Monti die meisten politischen und sozialen Kräfte des Landes hinter sich habe und damit der Weg frei sei für die rasche Bildung einer Notregierung. Andere Börsianer verweisen auf die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank EZB über ihr Anleihekaufprogramm derzeit italienische Papiere kauft. Allerdings sei die Mehrheit der Marktteilnehmer ungeachtet der politischen Neubeginne in Italien und Griechenland stark verunsichert, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einem Morgenkommentar.

Infineon Technologies beendete die Berichtssaison unter den Dax-Werten: Der Halbleiterspezialist steht wegen der trüberen Konjunkturaussichten vor einem ungewissen Jahr und rechnet mit einem Umsatzrückgang und einer Marge für das Segmentergebnis im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich. Die Aktien gaben am Dax-Ende um mehr als vier Prozent nach.