Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach einer nervösen Berg- und Talfahrt tiefer aus dem Handel gegangen. Nachdem er am Vormittag ins Plus gedreht hatte, fiel er am frühen Nachmittag ins Minus endete 0,33 Prozent tiefer auf 5913,36 Punkten. Der Euro gab ebenfalls nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3484 Dollar fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.