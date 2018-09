Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Mittwoch nach einer nervösen Berg- und Talfahrt tiefer aus dem Handel gegangen. Nachdem er am Vormittag ins Plus gedreht hatte, fiel er am frühen Nachmittag in negatives Terrain und endete 0,33 Prozent tiefer auf 5913,36 Punkten.

Der MDax mittelgroßer Werte sank um 0,42 Prozent auf 8860,51 Punkte, der Technologieindex TecDax rückte um 0,35 Prozent vor auf 688,03 Punkte.

Erneut stand die Börse auch am Mittwoch im Bann der europäischen Schuldenkrise, die nun auch nach Kerneuropa vorrückt. Selbst solide geltende Staaten wie Österreich und die Niederlande seien derzeit mit steigenden Risikoaufschlägen für Staatsanleihen konfrontiert, sagte Marktanalyst Gregor Kuhn von IG Markets. Die Nervosität der Marktteilnehmer spiegle sich in der extremen Schwankungsbreite der Kurse wider.