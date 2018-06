München (dpa) - Infineon hat trotz eines überraschend schwächeren vierten Quartals im vergangenen Geschäftsjahr Rekordwerte verbucht. Der Münchner Halbleiterhersteller steht allerdings wegen der trüberen Konjunkturaussichten vor einem ungewissen Jahr und erwartet einen Umsatzrückgang von etwa 10 Prozent.

Konzernchef Peter Bauer hatte bereits bei der Vorlage der Eckdaten für das Schlussquartal vor wenigen Wochen die Erwartungen für das im Oktober angelaufene erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs nach unten geschraubt. 2010/2011 kletterte der Umsatz um 21 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro.

Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern rund 1,12 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr noch 660 Millionen Euro in den Büchern standen. Infineon hatte nach einer jahrelangen Durststrecke im Geschäftsjahr 2009/2010 erstmals wieder Gewinne geschrieben und das zweite Mal in seiner Geschichte überhaupt eine Dividende gezahlt. Infineon war 1999 aus dem Siemens-Konzern ausgegliedert worden und ging im März 2000 an die Börse.