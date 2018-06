Hamburg (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw erwartet im Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Spitzenreiter FC Bayern München und dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund ein packendes Kräftemessen.

«Die Dortmunder haben in der vergangenen Saison in München gewonnen, sie werden dort wieder frech auftreten», erklärte Löw nach dem 3:0-Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande in Hamburg.

Die Bayern gehen mit einem Vorsprung von fünf Punkten in das Spitzenspiel nach der Länderspielpause. Sie wollen zudem Revanche nehmen für die bittere 1:3-Heimniederlage in der Vorsaison.

Löw hatte beim Länderspiel-Ausklang 2011 auch schon das Gipfeltreffen in der Münchner Arena im Hinterkopf. So hatte er Bayern-Kapitän Philipp Lahm für die Partien gegen die Ukraine (3:3) und Holland gar nicht erst berufen. Den Münchner Torjäger Mario Gomez setzte er gegen die Niederlande nicht ein. «Er ist für Bayern immer auf dem Platz. Er ist dort unersetzlich, muss immer spielen. Ich wollte ihm einfach eine kleine Pause geben. Er hat Großartiges geleistet, viele Tore erzielt», erläuterte Löw.

Der Münchner Holger Badstuber und der Dortmunder Mats Hummels wechselten sich in der Innenverteidigung ab - jeder spielte 45 Minuten. «Es waren ja Testspiele, die von der Liga nicht ganz so geliebt sind. Wir haben es geschafft, die Spieler vernünftig einzusetzen, die Belastung zu dosieren. Damit die Spieler auch nach unseren Spielen noch frisch sind», sagte Löw.

Für ihn persönlich rücke die Bundesliga in den kommenden Wochen «vielleicht ein bisschen in den Hintergrund». Er wolle noch einige Male ins Ausland reisen, «nach Madrid, Italien, England», und dort Spiele beobachten und dort beschäftigte Nationalspieler besuchen. «Die Bundesliga beobachten wir jede Woche, da kann mich nichts mehr überraschen», sagte Löw.