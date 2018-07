Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die Situation der 1,4 Millionen Demenzkranken in der Pflegeversicherung verbessern. Gesundheitsminister Daniel Bahr stellte dazu Eckpunkte vor. So soll unter anderem das Leben von Demenzkranken in alternativen Wohnformen gefördert werden. Auch sollen Familienangehörige bei der ambulanten Pflege dieser Patienten besser unterstützt werden. Bahr will einige der Maßnahmen bereits vor der angekündigten Beitragserhöhung der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2013 realisieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.