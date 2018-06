Kabul (dpa) - Knapp drei Wochen vor der Afghanistan-Konferenz in Bonn kommt heute in Kabul eine Große Ratsversammlung zusammen. Sie will über eine strategische Partnerschaft Afghanistans mit den USA beraten. Zweites Thema der Loja Dschirga in der afghanischen Hauptstadt mit mehr als 2000 Delegierten ist der Friedensprozess mit den Taliban, der keinerlei Fortschritte macht. Das von Präsident Hamid Karsai einberufene Treffen, das bis zum Wochenende dauern soll, findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

