Berlin (dpa) - Die Pannenserie bei den Ermittlungen zu den Neonazi-Morden setzt sich fort: In Niedersachsen wurde der als mutmaßlicher Komplize festgenommene Holger G. bereits 1999 als möglicher Terrorhelfer observiert. Der Fall wurde aber nicht weiterverfolgt. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will jetzt gefährliche Neonazis in einem neuen Zentralregister erfassen. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Datenschützer sind skeptisch.

