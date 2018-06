Köln (dpa) - In der NPD sind nach einem Medienbericht bis zu hundert V-Leute des Verfassungsschutzes aktiv. Die Zahl liege «im oberen zweistelligen Bereich» und damit noch höher als 2003. Damals spitzelten bis zu 15 Prozent der Mitglieder in Landes- und Bundesvorständen der NPD für den Staat, berichtet der «Kölner Stadt-Anzeiger» unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise. Die Zahl sei in führenden Koalitionskreisen bestätigt worden. Die V-Leute gelten als Haupthindernis für ein neues NPD-Verbotsverfahren.

