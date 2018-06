Paris (SID) - Das neue Rallye-Dreamteam bei Citroën ist perfekt: Vize-Weltmeister Mikko Hirvonen aus Finnland verlässt Ford und wird beim französischen Automobil-Konzern Citroën Teamkollege von Rekordchampion Sébastien Loeb. Das gaben die Franzosen am Mittwoch bekannt. Hirvonen ersetzt beim Konstreukteurs-Weltmeister den Franzosen Sébastien Ogier, der möglicherweise im Gegenzug bei Ford andockt oder aber zu VW wechselt. Die Wolfsburger steigen 2013 in die Rallye-WM ein.

Der 31-jährige Hirvonen, der seit 2006 Werksfahrer bei Ford war und in seiner Karriere bislang bei 124 Starts 14 WM-Rallyes gewann, bringt seinen Landsmann Jarmo Lehtinen als Beifahrer mit zu Citroën. Das Duo erhielt einen Zweijahresvertrag bis Ende 2013.

"Sie waren unsere härtesten Widersacher in den letzten vier Jahren und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit", sagte Citroën-Sportchef Olivier Quesnel: "Mikko ist ein sehr talentierter Fahrer und wird uns mit seiner Konstanz im Kampf um die Verteidigung unseres Konstrukteurstitels sehr helfen."

Loeb hatte am vorigen Wochenende beim Saisonfinale in Wales im Duell mit Hirvonen seinen achten WM-Titel in Folge unter Dach und Fach gebracht, als der Finne nach einem Kühlerschaden an seinem Auto vorzeitig aufgeben musste. Dass Loeb am Schlusstag der Rallye nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines Fans ebenfalls ausschied, hatte keinen Einfluss mehr. Hirvonen belegte in der WM-Gesamtwertung bereits zum dritten Mal nach 2008 und 2009 den zweiten Platz hinter Superstar Loeb.