New York (dpa) - Hunderte Anti-Wall-Street-Demonstranten sind bis zum späten Abend in einen zuvor von der Polizei geräumten Park im New Yorker Finanzbezirk zurückgekehrt. Wie US-Medien berichteten, bahnten sich etwa 750 Demonstranten den Weg durch Polizeikontrollen in den Zuccotti Park, wo die Occupy-Bewegung seit September mit einem Zeltlager unter anderem gegen die Macht der Banken protestiert hatte. Zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass es den Demonstranten verboten ist, im Park zu kampieren. Die Protestler durften zwar in den Park zurückkehren. Schlafsäcke und Zelte mussten draußen bleiben.

