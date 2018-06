Washington (dpa) - Traumjob zu vergeben: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa sucht neue Astronauten. Mit einer Stellenanzeige im Internet wirbt die Behörde um Nachwuchskräfte mit «einem Gefühl für Wagemut» und «einem neugierigen Geist». Die erfolgreichen Bewerber hätten die Chance, als Pioniere mit neuen Raumschiffen so weit wie kein Mensch zuvor in die Tiefen des Weltalls zu fliegen - irgendwann sogar zum Mars, heißt es in einem Rekrutierungsfilm der Nasa auf der Videoplattform Youtube. Das Gehalt für Astronauten liegt zwischen 47 000 und 104 000 Euro pro Jahr.

