Rom (dpa) - Italien wartet auf das Anti-Krisen-Kabinett des designierten neuen Regierungschefs Mario Monti.

Der ehemalige EU-Kommissar wolle später am Vormittag Staatschef Giorgio Napolitano aufsuchen und seinen «Vorbehalt» dagegen aufgeben, eine Notregierung des in einer Schulden- und Wachstumskrise steckenden Landes zu führen, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Dann werde er Napolitano seine Liste eines zahlenmäßig eher kleinen «Kabinetts der Fachleute» aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung vorlegen. Offen ist, ob auch Parteipolitiker darunter sein werden.

Bereits am Nachmittag könnte die Regierung Monti vereidigt werden, heißt es. Sie muss dann noch vom Parlament bestätigt werden. Es gilt als sicher, dass die 63. italienische Nachkriegsregierung spätestens am Freitag eine breite Zustimmung des Parlaments erhält. Am Dienstag hatten die beiden größten Parteien des Landes - die PdL-Partei des zurückgetretenen Silvio Berlusconi und die linke PD (Demokratische Partei) des Pierluigi Bersani ihre Unterstützung für eine Regierung unter Monti zugesagt, die Italien aus der schweren Krise führen soll.