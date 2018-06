Rom (dpa) - Italien hat eine neue Regierung: Der frühere EU-Kommissar Mario Monti ist nun auch offiziell eingesetzt und steht an der Spitze einer Notregierung aus Fachleuten. Staatspräsident Giorgio Napolitano vereidigte die neue Regierung Monti. Als erster legte der zukünftige Premier seinen Eid ab. Im Anschluss an die Zeremonie sollte Monti traditionsgemäß im Regierungs-Palazzo Chigi das Amt von seinem Vorgänger Silvio Berlusconi offiziell übernehmen. Erste Reaktionen im In- und Ausland werteten den Wechsel überwiegend positiv.

