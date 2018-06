Berlin (dpa) - In Berlin steht der rot-schwarze Koalitionsvertrag nach gut vierwöchigen Verhandlungen: SPD und CDU einigten sich in der Nacht zum Mittwoch in wichtigen Streitfragen.

Auf Betreiben der SPD wurden eine City-Steuer für Touristen und ein Mindestlohn von 8,50 Euro bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vereinbart. Auf eine Verbeamtung von Lehrern will das hoch verschuldete Land auch weiterhin verzichten.

Das gaben der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und CDU-Partei- und Fraktionschef Frank Henkel am Mittwoch in Berlin bekannt. Die CDU kam mit ihrer Forderung durch, das erst 2006 eingeführte Straßenausbaubeitragsgesetz wieder abzuschaffen, dem zufolge sich Anrainer finanziell am Ausbau von Straßen beteiligen mussten.

Das letzte Wort haben nun die Mitglieder von SPD und CDU. Auf Parteitagen am 21. November steht der ausgehandelte Koalitionsvertrag zur Abstimmung. Am 24. November wollen die rot-schwarzen Koalitionäre Wowereit erneut zum Regierenden Bürgermeister wählen.

Nach zehn Jahren Rot-Rot soll die Hauptstadt damit künftig wieder von einer großen Koalition regiert werden. Im Abgeordnetenhaus verfügen SPD (47) und CDU (39) über eine satte Mehrheit von 86 der 149 Mandate. Ein Bündnis von SPD und CDU war im Juni 2001 in Berlin an der CDU-Parteispenden- und Bankenaffäre zerbrochen.