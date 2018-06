Tokio (dpa) - Unglücklich verloren, Platz drei verpasst: Nach ihrer dritten Niederlage stehen die deutschen Volleyball-Frauen beim Kampf um die ersten Olympia-Tickets gehörig unter Druck.

Die Auswahl von Bundestrainer Giovanni Guidetti unterlag beim Weltcup in Tokio Italien knapp mit 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 13:25, 13:15) und verfehlte damit einen wichtigen Sieg im Rennen um die frühe Qualifikation für die Sommerspiele 2012. Um im Kampf um eines der ersten Tickets für London ganz sicher zu gehen, sind für die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in den Partien gegen die direkten Konkurrenten Japan und China zwei Siege Pflicht.

«Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir nur einen statt zwei Punkte geholt haben», sagte Nationalspielerin Angelina Grün nach dem unglücklichen Ende des Fünf-Satz-Krimis. Dabei hatte es lange nach einem Erfolg für die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ausgesehen: Erst lagen sie mit 2:0 nach Sätzen in Front, deutlich dominierten Grün und Co. das Geschehen. Auch vom unnötigen Satzausgleich schienen sich die EM-Zweiten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und lagen im Tiebreak deutlich in Front.

Doch die Italienerinnen gaben nicht auf und verließen auch im neunten Spiel den Platz als Sieger. Sie sicherten sich damit als erstes Team das Ticket für Olympia 2012. «Ich bin sprachlos. Was mein Team geleistet hat, ist einfach wunderbar», freute sich Italiens Coach Massimo Barbolini, dessen Auswahl nach der verpatzten EM nur per Wildcard den Sprung zum Weltcup geschafft hatte.

Deutschlands Cheftrainer Guidetti trauerte dem knapp verpassten Sieg hinterher. «Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Aber auch so hat sich unsere Ausgangslage nicht viel verändert. Wir haben weiterhin zwei Endspiele vor uns.»

Nun warten erst einmal die Japanerinnen, die nach enttäuschendem Beginn immer besser ins Turnier gefunden haben und plötzlich wieder alle Chancen auf ein Olympia-Ticket haben. Gegen den direkten Konkurrenten erwartet die DVV-Frauen am Donnerstag ein echter Hexenkessel. «Die japanischen Fans werden sicherlich alles geben», warnte Guidetti. «Egal wie das Spiel läuft, egal wie oft der Ball zurückkommt, wir müssen ruhig und geduldig bleiben und konzentriert unsere Stärken ausspielen.»