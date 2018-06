London (dpa) - Die britische Regierung hat einen Käufer für die einstige Skandalbank Northern Rock gefunden.

Das in der Finanzkrise 2008 verstaatlichte Bankhaus wird an das Unternehmen Virgin Money des milliardenschweren britischen Unternehmers Richard Branson verkauft, teilte das Finanzministerium in London mit. Der Verkaufspreis soll 747 Millionen britische Pfund (873 Millionen Euro) betragen.

«Wir bekommen einiges von dem Geld zurück, das wir hineingesteckt haben. Das ist eine gute Nachricht für den Steuerzahler», sagte Finanzminister George Osborne. Northern Rock gilt als die Bank, die bereits im Herbst 2007 den Startpunkt für die Bankenkrise in Europa markiert hat. Im September hatten sich lange Schlangen vor den Filialen und Geldautomaten der Bank gebildet, weil die Kunden ihr Geld retten wollten.