Bamberg (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg hat sich mit einem grandiosen Kraftakt über Titelverteidiger Panathinaikos Athen in der Euroleague zurückgemeldet. Bamberg gewann in eigener Halle gegen den griechischen Topklub mit 79:76 (37:40) und kann nach dem zweiten Sieg im fünften Spiel als Vierter der Gruppe B weiter auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Die vier bestplatzierten der vier Sechsergruppen erreichen die Runde der letzten 16.

Vor 6800 Zuschauern spielten die Bamberger, die in der Bundesliga nach sieben Spielen noch ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Favoriten und konnten die letzten beiden Viertel sogar für sich entscheiden. Bester Werfer der Gastgeber war Predrag Suput mit 19 Zählern, die Gäste aus Griechenland hatten ihren erfolgreichsten Spieler in Dimitris Diamantidis mit 16 Punkten.

Die nächste Aufgabe auf europäischer Bühne für die Bamberger ist das Auswärtsspiel bei KK Zagreb am 24. November (21.00 Uhr).