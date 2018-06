Berlin (dpa) - Die Initiative «Bildungsstreik» ruft für heute zu bundesweiten Protesten auf. In ganz Deutschland wollen tausende Schüler, Studenten und Azubis für Verbesserungen im Bildungssystem auf die Straße gehen. Sie fordern unter anderem mehr Geld für Bildung und die Einführung der Gemeinschaftsschule. Jugendliche wollen in mehr als 30 deutschen Städten, darunter München und Hamburg, gegen ungerechte Verhältnisse im Bildungssystem protestieren. In Berlin erwarten die Veranstalter zur größten Demonstration in der Hauptstadt etwa 5000 Teilnehmer vor dem Roten Rathaus.

