Kuwait-Stadt (dpa) - In Kuwait haben Hunderte Oppositionsanhänger das Parlamentsgebäude gestürmt. Nach Medienberichten brachen sie am Abend das Tor vor dem Parlamentsgebäude in Kuwait-Stadt auf. Auch einige Abgeordnete sollen dabei gewesen sein. Die Demonstranten stürmten den Plenarsaal und sangen dort die Nationalhymne und zogen dann wieder ab. Vorher hatten sie gegen den Regierungschef protestiert. Sie werfen dem Mitglied der Herrscherfamilie unter anderem vor, nichts gegen Korruption zu tun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.