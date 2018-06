Doha (dpa) - In Kuwait haben Dutzende Oppositionsanhänger nach Medienberichten im Anschluss an eine Demonstration gegen den Regierungschef des Emirats das Parlamentsgebäude gestürmt.

Wie der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete, brachen sie am Mittwochabend die Tore zum Parlament in Kuwait-Stadt auf und drangen in das Gebäude ein. Nach wenigen Minuten seien die Demonstranten aber wieder abgezogen.

Zuvor hatten dem Bericht zufolge Hunderte vor dem Gebäude gegen Ministerpräsident Scheich Nasser al-Mohammed al-Sabah demonstriert und seinen Rücktritt gefordert. Sie werfen dem Mitglied der Herrscherfamilie unter anderem vor, nichts gegen die Korruption in dem Öl-reichen Emirat zu unternehmen. Der Versuch der Demonstranten, zur Residenz des Regierungschefs zu ziehen, sei von der Polizei mittels Schlagstockeinsatz verhindert worden, berichtete Al-Dschasira.