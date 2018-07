Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel beharrt trotz großer Widerstände auf Änderungen der EU-Verträge zur Bekämpfung der Schuldenkrise. Ein Auseinanderdriften der EU will sie aber vermeiden. Deutschland werde nie vergessen, dass die 27 Mitgliedsstaaten zusammengehörten, sagte Merkeln. Für die 17 Euro-Länder sei jedoch ein stärkeres Maß an Verbindlichkeit nötig. Mit Blick auf den Besuch des britischen Premierministers David Cameron in Berlin sagte Merkel, es gebe gewisse Spannungen über die weitere Entwicklung der EU und des Euro-Raums.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.