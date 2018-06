Hamburg (dpa) - Großer Ansturm auf den neuen «Twilight»-Film: Tausende Fans der Vampirsaga wollen nicht auf den offiziellen Kinostart von «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht» in einer Woche warten und haben sich bereits für die Vorab-Aufführung an diesem Sonntag Tickets gesichert.

«Der Ansturm ist enorm, wir haben schon mehr als 20 000 Karten verkauft», sagte ein Sprecher der Cinemaxx-Gruppe am Donnerstag in Hamburg. In über 70 Kinosälen in 25 Städten wird am Sonntag zum «Double Feature» der Folgen drei und vier geladen. Fans mit besonders viel Ausdauer können sich sogar alle vier Teile hintereinander anschauen.

Im vierten Teil der Saga darf die Schülerin Bella endlich ihre große Liebe, den Vampir Edward, heiraten und Mutter werden. Für das große Finale müssen sich die Fans allerdings noch bis November 2012 gedulden: Das vierte Buch der US-Autorin Stephenie Meyer ist in zwei Teilen verfilmt worden.