Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler André Schürrle droht für die Begegnung von Vizemeister Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim 1. FC Kaiserslautern auszufallen. Der Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers, der wegen eines grippalen Infekts bereits für das Länderspiel gegen die Niederlande (3:0) absagen musste, ist laut Bayer-Trainer Robin Dutt "mehr als fraglich". Über einen Einsatz von Schürrle, der nicht mit der Mannschaft am Donnerstag in die Pfalz reiste, entscheidet Dutt erst kurzfristig am Freitagmorgen.