London (SID) - Teammanager Harry Redknapp vom englischen Fußball-Klub Tottenham Hotspur wird nach seiner Herz-Operation wohl früher als erwartet wieder auf die Bank zurückkehren. Nach Auskunft von Co-Trainer Joe Jordan könnte der 64 Jahre alte Redknapp bereits am Montag beim Spiel der Spurs gegen Aston Villa wieder an der Seitenlinie stehen. "Er brennt darauf und ist sehr optimistisch, dass es so kommt", sagte Jordan. Redknapp waren Anfang November zwei Gefäßstützen in die Herzkranzarterien eingesetzt worden. Mit seinem Comeback war erst für Dezember gerechnet worden.