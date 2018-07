Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat ungewohnt harsche Kritik an amerikanischen Zigarettenherstellern geäußert. In einem Video warf er den Tabakproduzenten vor, sie seien nicht ehrlich, was die Konsequenzen des Rauchens anging. Obama warf ihnen vor, sich zu sehr gegen Abschreckungsmaßnahmen zu stemmen. Das sei leider alles andere als überraschend. Die US-Regierung hatte entschieden, dass Zigarettenpackungen von Herbst 2012 an großflächig mit Bildern bedeckt sein müssen, die schockierende Folgen des Tabakkonsums schonungslos zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.