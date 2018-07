Berlin (dpa) - Niedrige Zinsen und steigende Löhne bei den Kunden versetzen das Handwerk in Deutschland in beste Laune.

Die Bundesbürger stecken ihr Geld angesichts der Schuldenkrise in bleibende Werte wie Immobilien, die Unternehmen investieren - das alles treibt den Geschäftsklimaindex der Branche auf Rekordwerte. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks meldete Bestmarken bei Umsatz, Auslastung und Investitionen. Der Umsatz 2011 werde nominal mindestens um fünf Prozent wachsen, im nächsten Jahr um 1,5 Prozent oder mehr.

«Das Handwerk wird mit dieser außergewöhnlichen Aufholjagd wieder den Stand der Vorkrisenzeit im Jahr 2008 erreichen», sagte Generalsekretär Holger Schwannecke. «Das Konjunkturhoch ist vor allem dem Binnenmarkt geschuldet, der ein zentraler Wachstumsfaktor und Stabilitätsanker geworden ist.» Bei einer Umfrage es Verbandes unter 23 600 Betrieben äußerten sich 90 Prozent mindestens zufrieden. Eine Trendwende sähen sie nicht, nur künftig langsameres Wachstum.

19 Prozent gaben an, mehr Personal einzustellen, so viele wie zuletzt 1992. «Hier wäre ein größeres Plus drin gewesen», sagte Schwannecke. In einigen Branchen und Regionen gebe es aber Probleme, Fachkräfte zu finden. Nach Prognose des Verbands erhöht sich die Beschäftigtenzahl in diesem Jahr um 0,5 Prozent oder 25 000 auf 5,16 Millionen.

