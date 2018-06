Berlin (dpa) - Grünen-Chefin Claudia Roth fordert die vollständige Aufklärung der Rolle des Verfassungsschutzes bei den Morden von Neonazis. Da müsse alles auf den Tisch, sagte sie der dpa in Berlin. Zugleich forderte sie «ein klares Signal an türkischstämmige und griechischstämmige Menschen». Staatsministerin Maria Böhmer will heute Angehörige türkischer und griechischer Organisationen empfangen. Das rechtsextremistische Trio aus Zwickau wird für zehn Morde verantwortlich gemacht: Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe wolle heute aussagen, wie es in Ermittlerkreisen hieß.

