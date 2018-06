Berlin (dpa) - Nach den schweren Pannen bei der Fahndung nach rechtsextremen Gewalttätern wächst die Kritik am Verfassungsschutz. Die Rolle von V-Leuten wirft Fragen auf. Grünen-Chefin Roth fordete «ein klares Signal an türkischstämmige und griechischstämmige Menschen». In Ermittlerkreisen heißt es, die Verdächtige Zschäpe wolle heute aussagen.

