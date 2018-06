Spanien und Frankreich unter Druck - immer höhere Zinsen

Madrid/Paris (dpa) - Auch nach den Regierungswechseln in Griechenland und Italien scheint eine Entspannung in der Schuldenkrise nicht in Sicht. Am Donnerstag gerieten Frankreich und Spanien, die zweit- und viertgrößten Volkswirtschaften der Eurozone, in den Fokus der Finanzmärkte: Beide Länder konnten nur zu deutlich höheren Zinssätzen neue Schulden aufnehmen. Spanien musste bei einer Auktion von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren gar eine durchschnittliche Rendite um die sieben Prozent akzeptieren. Ein Niveau von mehr als sieben Prozent gilt als kritisch, da Portugal und Irland bei diesen Renditen Hilfen aus dem Rettungsschirm beantragten.

Moody's stuft Landesbanken ab - Kein Zusammenhang mit Schuldenkrise

Frankfurt/Main (dpa) - Den meisten deutschen Landesbanken weht von Seiten der Ratingagentur Moody's rauerer Wind entgegen. Die Agentur senkte am Mittwochabend ihre Bewertung der Bonität einiger Häuser um teils bis zu drei Stufen. Es sei inzwischen weniger wahrscheinlich, dass der Staat die größtenteils noch im Besitz der Länder oder öffentlichen Einrichtungen befindenden Häuser stützen wird. Der Grund dafür seien die neuen Regeln zur Abwicklung von Banken in Deutschland, denen zufolge auch Eigentümer von Anleihen stärker an möglichen Verlusten beteiligt werden sollen. Die Neubewertung der Landesbank-Anleihen stehe in keinem Zusammenhang mit der aktuellen Schuldenkrisse in der Eurozone.

Verivox: Gaspreise steigen um acht Prozent

Heidelberg (dpa) - Wer es im Winter in seiner Wohnung wohlig warm haben will, muss dafür bei vielen Anbietern bald tiefer in die Tasche greifen. Das Internetvergleichsportal Verivox rechnet zum Jahreswechsel mit einem Anstieg der Gaspreise um durchschnittlich acht Prozent. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 20 000 kWh habe das Mehrkosten von 112 Euro pro Jahr zur Folge, teilte das Portal am Donnerstag in Heidelberg mit. Für Stromkunden wird es dafür wohl nicht ganz so dicke kommen. Dort rechnet Verivox mit einer Preiserhöhung um durchschnittlich drei Prozent.

Handwerk in Hochstimmung - 5 Prozent Umsatzplus erwartet

Berlin (dpa) - Niedrige Zinsen und steigende Löhne bei den Kunden versetzen das Handwerk in Deutschland in beste Laune. Die Bundesbürger stecken ihr Geld angesichts der Schuldenkrise in bleibende Werte wie Immobilien, die Unternehmen investieren - das alles treibt den Geschäftsklimaindex der Branche auf Rekordwerte. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks meldete am Donnerstag Bestmarken bei Umsatz, Auslastung und Investitionen. Der Umsatz 2011 werde nominal mindestens um fünf Prozent wachsen, im nächsten Jahr um 1,5 Prozent oder mehr.

Samsung will in Streit mit Apple geändertes Tablet verkaufen

Seoul/Berlin (dpa) - Samsung will im Ideenklau-Streit mit Apple eine veränderte Version seines Tablet-Computers Galaxy Tab 10.1 nach Deutschland bringen. Verändert worden seien die Bildschirm-Einfassung und die Lautsprecher, sagte ein Samsung-Sprecher der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag. Kommende Woche solle das Gerät unter der Bezeichnung Galaxy Tab 10.1N in den Handel kommen. Apple hatte den Vertrieb des iPad-Konkurrenten in Deutschland per Einstweiliger Verfügung des Düsseldorfer Landgerichts stoppen lassen, weil das Galaxy Tab gegen geschützte Design-Muster des US-Konzerns verstoße.

Air Berlin fürchtet 2011 noch höhere Verluste

Berlin (dpa) - Die Fluggesellschaft Air Berlin rutscht in diesem Jahr nach eigener Einschätzung noch tiefer in die roten Zahlen als zunächst angegeben. «Das Jahr 2011 ist und wird kein gutes Jahr sein», sagte Unternehmenschef Hartmut Mehdorn am Donnerstag in Berlin. Wie das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal mitteilte, könne das operative Ergebnis (EBIT) aus dem Vorjahr angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung und nicht kalkulierbarer Buchungszahlen nicht erreicht werden. 2010 hatte Air Berlin einen operativen Verlust von neun Millionen Euro verbucht, unter dem Strich stand sogar ein Minus von 97 Millionen Euro.

Berggruen gibt im Kaufhof-Rennen nicht auf

Düsseldorf (dpa) - Im milliardenschweren Bieterrennen um die Warenhauskette Kaufhof fordert der Mitbewerber Nicolas Berggruen Chancengleichheit. Der US-Investor und Karstadt-Eigentümer sieht sich im bisherigen Kaufhof-Verkaufsverfahren unter Metro-Chef Eckhard Cordes benachteiligt. Mit seiner öffentlichen Kritik wendet er sich auch an den Metro-Aufsichtsrat, der diesen Freitag tagt. Deutschland könne nur wieder eine starke Warenhauskultur zurückgewinnen, wenn Kaufhof und Karstadt zusammen statt gegeneinander arbeiteten. Berggruen wirbt mit einer Weiterentwicklung der Warenhäuser. Es werde unnötig Angst mit dem Pauschalargument Filialschließungen verbreitet.

Unsicherheit an Anleihemärkten belastet deutsche Aktien

Frankfurt/Main (dpa) - Die weiter ungelöste Schuldenkrise der Eurozone hat den Dax auch am Donnerstag ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex sank um 0,70 Prozent auf 5872 Punkte, nachdem er bereits an den vergangenen drei Handelstagen nachgegeben hatte. Der MDax mittelgroßer Werte verlor am Nachmittag 0,96 Prozent auf 8776 Punkte, der TecDax fiel um 0,86 Prozent auf 682 Punkte. Auch der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3480 (1,3484) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7418 (0,7416) Euro.