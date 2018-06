Berlin (dpa) - Hinter verschlossenen Türen hat der Prozess gegen vier Berliner Schüler begonnen, denen die Anklage versuchten Mord vorwirft. Die 15 bis 18 Jahre alten Angeklagten haben sich vor dem Berliner Landgericht zunächst in Schweigen gehüllt. Als Motiv für den Gewaltausbruch in einem U-Bahnhof nennt die Anklage Hass auf Deutsche und Freude an der grundlosen Misshandlung Schwächerer. Am 11. Februar soll das Quartett grundlos zwei Maler angegriffen haben. Einer der Männer erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.