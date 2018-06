Rom (dpa) - Einen Tag nach der Vereidigung seiner Notregierung will der neue italienische Ministerpräsident Mario Monti sein Regierungsprogramm im Parlament vorstellen. Der ehemalige EU-Kommissar soll das hoch verschuldete Krisenland Italien aus dem Schuldenstrudel ziehen.

Erwartet werden Sparmaßnahmen, um die riesige Staatsverschuldung einzudämmen, und Reformen, um das schwache Wirtschaftswachstum anzuregen.

Sein Programm werde auf den Versprechen basieren, die Montis Vorgänger Silvio Berlusconi Ende Oktober in Brüssel präsentiert hatte, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Berlusconi hatte Liberalisierungen, eine Rentenreform, eine Lockerung des Arbeitnehmerschutzes und Infrastrukturprogramme zugesagt. Italien weist - gemessen an der Wirtschaftsleistung - nach Griechenland den höchsten Schuldenstand innerhalb der Eurozone auf.

Dem bisherigen Zeitplan zufolge wird Monti um 13.00 Uhr im Senat und danach gegen 13.30 Uhr im Abgeordnetenhaus sprechen. Am Abend sollte zunächst der Senat als erste Kammer in einem Vertrauensvotum der Regierung seine offizielle Zustimmung erteilen. Die Abstimmung im Abgeordnetenhaus ist für Freitag geplant. Eine breite Zustimmung gilt als sicher.

Staatspräsident Giorgio Napolitano hatte die neue Regierung am Mittwoch vereidigt. Unter den zwölf Ministern und fünf Sonderministern sind keine Politiker. Monti selbst fungiert interimsweise auch als Nachfolger von Giulio Tremonti als Wirtschafts- und Finanzminister.